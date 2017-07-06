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Общество

Водители грузовиков покажут мастер-класс в субботу на «Приморском кольце»

Начало заездов в 12.30
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 июля, на ТРК «Приморского кольцо» состоится конкурс мастерства водителей магистральных автопоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

В задачу каждого водителя будет входить максимально быстрое прохождение элементов зачетной трассы. Победителем соревнований станет тот водитель, который преодолеет трассу с минимальными штрафными баллами и за наименьшее время. В перечень обязательных фигур водительского пилотажа входят: «боксы – задним и передним ходом», «круг», «колея», «тоннельные ворота» ”змейка” и «парковка».

В соревнованиях будут участвовать 28 водителей со всего Дальнего Востока.

В 11.00 откроется выставочная площадка, а в 12:30 начнутся заезды. 

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