Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары

Прогноз от Гидрометцентра России

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае продолжает держаться аномально высокая тепература воздуха.

Желтый уровень опасности также присвоен западу Республики Саха, северу и югу Камчатского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, а также Чукотскому АО.

Оранжевый уровень опасности присвоили арктическому побережью, югу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.