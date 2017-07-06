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«Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье

Выступления «REVolutions Dance» дарят зрителям вдохновение и радость
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Впервые на Дальнем Востоке – незабываемое Шоу от Международного проекта «REVolutions Dance»! Зарубежные и Российские звёзды инклюзивной хореографии и танцевальные коллективы представят беспрецедентный творческий проект «Танцуй, твори, люби!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Основанный в 2005 году Дуэйном Шёнеманом, танцевальный коллектив «REVolutions Dance» известен во всём мире. Выступления этого блестящего ансамбля профессиональных танцовщиков, половина из которых – инвалиды колясочники, каждый раз становятся сенсацией. Их удивительный ни на что не похожий танец, наполненный молодой энергией, невероятной экспрессией, проникновенной лирикой, поражает воображение.

Этот коллектив стал для участников возможностью выйти за пределы ограничений и поделиться с публикой новыми замечательными способами танца. Их миссия – в продвижении взаимодействия и совместного творчества людей с ограничениями по здоровью и людей здоровых.

Выступления «REVolutions Dance» дарят зрителям вдохновение и радость. Гармония, достигаемая артистами инклюзивного коллектива, не оставляет сомнений в необходимости наиболее полной интеграции в общество людей с ограничениями по здоровью.

На Дальний Восток артисты приехали впервые по приглашению Дальневосточной межрегиональной организации инвалидов "Ковчег", при содействии Генерального Консульства США во Владивостоке с насыщенной концертной и образовательной программой, охватывающей главные направления современного танца.

Первое выступление пройдёт во Владивостоке, затем в Артёме, Уссурийске, Хабаровске.

Концерт с названием-призывом «Танцуй! Твори! Люби!» объединит лучшие постановки REVolutionDance, с которыми театр гастролирует по всему миру, и выступления известных Приморских, Артёмовских, Уссурийских,

Хабаровских

хореографических-танцевальных соло, дуэтов и коллективов.

Зритель не только насладится прекрасными постановками, познакомится с новой хореографической лексикой, соединённой с актёрской выразительностью и красотой особенных артистов, но и испытает большой эмоциональный подъём, зарядится энергией и радостью жизни.

За день до выступления педагоги и хореографы REVolutionDance проведут серию мастер-классов, темой которых станет творческое взаимодействие людей с ограничениями по здоровью и людей здоровых, приёмы и методики. Принять участие в мастер-классах могут все, кто заинтересован в освоении навыков инклюзивной хореографии, независимо от возраста и состояния здоровья. Проводятся они бесплатно.

Мастер-классы познакомят участников с рядом импровизационных и конкретных танцевальных техник. С применением проверенных приемов по варьированию нагрузки все танцевальные движения будут скорректированы в соответствии с индивидуальными физическими данными и уровнем способностей каждого участника.

Педагоги REVolutionsDance — не просто профессиональные танцоры, прошедшие обучение, но и специалисты, имеющие богатый и разноплановый опыт работы со студентами с особыми потребностями, например, сертифицированный преподаватель в сфере специального обучения и специалист по изменению поведения для учеников с аутизмом и другими ограниченными возможностями.

Фестиваль стартует 16 июля флешмобом «Обними меня в танце»:

Во Владивостоке на набережной Цесаревича - 16 июля в 12 часов;

В Уссурийске на Центральной площади - 16 июля в 12 часов;

В Артеме на Центральной площади - 16 июля в 12 часов.

Гала-концерты инклюзивной хореографии «Танцуй! Твори! Люби!» пройдут:

г.Владивосток – 17 июля в 19 часов театр им. Горького;

г.Артем - 18 июля в 19 часов Дворец культуры горняков;

г.Уссурийск - 19 июля в 19 часов Центр культуры «Искра».

Далее 22,23 июля проект пройдет в г.Хабаровск

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