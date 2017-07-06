В Приморье уничтожено 13 тонн опасного картофеля

Продукция поступила из КНР

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

На границе с КНР в Приморье выявлено 13 тонн картофеля, зараженного опасным заболеванием - бурой бактериальной гнилью. Вся партия опасных овощей утилизирована, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля овощной продукции, поступающей из Китая, в партии овощей общим весом более 24 тонн был выявлен заражённый бурой гнилью картофель. Бурая гниль является карантинным для РФ заболеванием и способна нанести существенный вред аграрному сектору.

В настоящее время заражённый картофель, после варки, пошел на корм животным одной из свиноферм в селе Борисовка.

По информации Россельхознадзора региона, в Приморье с начала 2017 года выявлено более 37 тонн зараженного картофеля из КНР. Вся опасная продукция утилизирована.