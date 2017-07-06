Владивосток: горожане жалуются, водители — возят

Рейд по автобусам

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Две автотранспортные компании Владивостока оштрафовали за ненадлежащее санитарное состояние автобусов. В черном списке оказались маршруты 7Т, 54, 60. Кроме того, одного из водителей оштрафовали на восемь тысяч рублей за курение в салоне автобуса. Напомню, что любое нарушение в сфере перевозок можно фиксировать и передавать данные по тел. 260-52-52 или 243-37-95, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.