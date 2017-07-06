Новый питомец в одном из зоопарков города. Потомство дали яки. Через глобальную паутину жителям даже предложили выбрать кличку питомцу. Вариантов было много. Однако абсолютное большинство остановилось на одном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В зоопарке на Садгороде — пополнение
Как назвали яка?Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.
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