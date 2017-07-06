Житель Приморья, угрожая пенсионеру ножом, пытался совершить ограбление

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 60-летний мужчина, который сообщил о разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что малознакомый мужчина, находясь в доме заявителя, потребовал у хозяина денежные средства и ценные вещи. Получив отказ, подозреваемый приставил к его горлу нож. Во время словесной перепалки потерпевший сумел вырваться и позвонить в полицию, а злоумышленник, завладев мобильным телефоном, скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Находки, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит лишение свободы до восьми лет с выплатой штрафа.