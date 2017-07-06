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Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал очередное появление акулы в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приисковом, поселок в составе города Находка Приморского края, рыбаки выловили очередную акулу. 

Владимир раков рассказал корреспонденту агентства, что это - молодая северотихоокеанская сельдевая акула (Lamna ditropis). Также ее называют лососевой акулой.

"Встречается во всей северной части Тихого океана и в заливе Петра Великого - обычный вид. Добывается в Японии, а в наших водах попадает в сети и на крючки в качестве прилова к другим видам рыб. Достигает в длину до 3,7 м и массы до 300 кг, но в уловах обычно имеет длину 1,5-2,5 м. Летом мигрирует за косяками стайных рыб и питается обычно сельдью, лососями, минтаем, треской, терпугом", - рассказывает главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Кроме того,Владимир раков говорит, что ни одного достоверно зарегистрированного случая нападения этой акулы на человека пока не было. 

"Хищник может близко подплыть к аквалангистам, принимая хромированные части водолазного снаряжения за блеск сельди. Поэтому с сельдевой акулой крупного размера нужно обращаться осторожно", - говорит эксперт.

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