Региональное кино начали развивать во Владивостоке

Далеко до Голливуда?

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Полгода назад во Владивостоке создали кинокомиссию Приморского края. Они намерены развивать именно региональное кино. И уже провели первый питчинг. Или, по-русски говоря, защиту киносценариев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.