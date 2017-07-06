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Во Владивостоке перенесены сроки строительства очистных сооружений

Однако не вся документация еще готова; возникли системные проблемы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Новый срок окончания работ в рамках программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР" руководитель КГУП "Приморский водоканал" озвучил на заседании профильного комитета краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Вопрос о реализации строительства и реконструкции объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке депутаты комитета по экономической политике и собственности рассмотрели в рамках мониторинга ситуации, находящейся на контроле краевых законодателей с момента принятия программы.

Как напомнил председатель комитета Александр Костенко, при обсуждении данной темы в октябре прошлого года генеральный директор краевого предприятия Алексей Осиюк называл депутатам срок окончательного ввода всего комплекса объектов - конец марта 2017 года. Но данное обещание выполнить не удалось.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 была принята краевая целевая программа "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2019 годы, куда был включен проект очистных сооружений.

Комплекс включает в себя три планировочных района – Центральный, Южный и Северный, в каждом из которых построены или реконструированы очистные сооружения и запланирована система водоотведения, которая направит образуемые сточные воды на очистку. Очистные сооружения Центрального планировочного района были построены к 2012 году, частично реконструированы сети канализации, которые позволили запустить первые очистные в том же году. Затем была проведена реконструкция Северных очистных сооружений, и в 2015 году состоялся запуск очистных сооружений Южного планировочного района. На очистные сооружения стоки направляются при помощи канализационных насосных станций, на текущий момент их насчитывается порядка 50 и несколько новых планировалось к вводу в эксплуатацию до конца 2016 года.

Как сообщил депутатам руководитель КГУП "Приморский водоканал", за 2016 год на очистные сооружения были переключены три из семи выпусков сточных вод ("Крыгина", "Морвокзал" и "Корабельная Набережная"), что позволяет очищать 75% сточных вод в бухту Золотой Рог. В настоящее время на очистные сооружения поступает 126,11 тысячи кубометров в сутки. До конца года планируется "перехватить" оставшиеся 25% неочищенных стоков.

При этом, как отметил гендиректор краевого предприятия Алексей Осиюк, реализацию программы тормозят системные проблемы. В их числе длительная процедура согласования с правообладателями земельных участков расположения сетей, длительность конкурсных процедур. Самый яркий пример – напорный коллектор по улице Борисенко (под трамвайными путями). В настоящее время разрабатывается рабочая документация на перекладку трубопровода и совместной эксплуатации трамвайного сообщения и трубопровода.

Так как перевод всех хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения Владивостока требует дополнительных затрат, АПК проводится корректировка госпрограммы, на 2018-2020 годы на эти цели будет предусмотрено дополнительно 2 миллиарда рублей. Новый срок завершения работ определен до конца 2017 года.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко отметил: "Объект непростой, технически сложный, реализовывать его в условиях города непросто, но мы получили заверения руководителя Примводоканала, курирующего вице-губернатора, что к концу текущего года объект в строительной части будет завершен. Соответственно запуск всего комплекса скорее всего будет позже, но надеюсь, что краевое предприятие при нашем мониторинге эту задачу решит".

Депутаты приняли информацию КГУП "Приморский водоканал" к сведению и попросили руководство предприятия представить в комитет план-график строительства.

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