Приморские бейсболисты сошлись с лучшими командами Азиатского региона. Зональный чемпионат среди юношей, который провели в Южной Корее, собрал 10 различных команд. «Тигры» из Владивостока своим молодым составом не сумели оказаться в призёрах. Однако ребята привезли домой бесценный опыт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Бейсбольный клуб «Тигры» выступил на юношеском чемпионате мира в Корее
В турнире приняли участие 10 командВладивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:44, 05 июля 2017 Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу
Новости спорта
14:15, 05 июля 2017 Отказнички Владивостока нуждаются во внимании
Не отказывайся от добра
12:43, 05 июля 2017 Владивосток через объектив фотокамеры
Персональная выставка фотографа Алексея Воронина
11:51, 05 июля 2017 Владивосток: кража кончиками пальцев
Идеальная обстановка для вора-карманника
15:35, 04 июля 2017 Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона
Финал "Broadway show"
13:31, 04 июля 2017 Владивосток отметил день рождения
157 лет
09:36, 04 июля 2017 В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо
Из самбо в сумо