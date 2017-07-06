Бейсбольный клуб «Тигры» выступил на юношеском чемпионате мира в Корее

В турнире приняли участие 10 команд

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Приморские бейсболисты сошлись с лучшими командами Азиатского региона. Зональный чемпионат среди юношей, который провели в Южной Корее, собрал 10 различных команд. «Тигры» из Владивостока своим молодым составом не сумели оказаться в призёрах. Однако ребята привезли домой бесценный опыт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.