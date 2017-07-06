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Утро в Приморье началось с аварий

Водитель авто не справился с управлением и угодил в кювет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Шкотовского перевала. Водитель джипа не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы в кювет. По предварительной информации, никто не пострадал. Помочь водителю, угодившему в кювет, остановились другие участники движения.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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