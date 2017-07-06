В Приморье обнаружены зараженные абрикосы

Грузовик с плодоовощной продукцией завернули обратно в КНР

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Восточную плодожорку обнаружили приморские специалисты в партии китайских абрикосов. Вся опасная продукция возвращена экспортеру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Госинспекторами пограничного фитосанитарного контрольного поста Управления Россельхознадзора в партии плодовоовощной продукции из Китая, общим весом свыше 23 тонн, обнаружен карантинный для РФ вредитель. В поступившей партии 523 килограмма абрикосов оказались заражены восточной плодожоркой.

В настоящее время все 23 тонны сельхозпродукции возвращены в КНР.