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Во Владивостоке на рыбзаводе обнаружено более двух тонн протухающей рыбы

Часть товара скормят животным, часть - уничтожат на полигоне
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Владивостокское рыбоперерабатывающее предприятие заявило о намерении пустить обнаруженную инспекторами Россельхознадзора просроченную рыбу на корм животным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Речь - о более чем 2 тоннах "просрочки". После обнаружения в ходе рейда опасное сырье было изъято из оборота и помещено на ответственное хранение до конца административного разбирательства.

Руководитель завода в оправдание нарушению представил документы, в которых говорилось, что вся продукция была своевременно списана и выведена из оборота. Для реализации не предназначалась и должна была быть передана на утилизацию. Соответственно, предприятие ничего не нарушало. Однако этих документов на момент проверки не было: часть из них составили на следующий день после визита инспекторов. 

Апросроченная рыба находилась в рефрижераторных контейнерах вместе с качественной продукцией.

Учитывая все обстоятельства, Управление Россельхознадзора оштрафовало завод на 10 тысяч рублей и обязало утилизировать или уничтожить некачественную продукцию. Большую её часть (1 870 килограммов) после проведения экспертизы владелец планирует пустить на корм животным. Оставшуюся часть уничтожить на комплексе по уничтожению биоотходов.

Напомним, во время проведения внеплановой выездной проверки РПЗ, расположенного в Первомайском районе Владивостока, инспекторы выявили нарушения, связанные с оборотом небезопасной для здоровья потребителей продукции. Свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.

Инспекторы Россельхознадзора осмотрели производственный цех завода и места хранения и реализации продукции. В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены: мешки с замороженным минтаем общим весом 1 900 килограммов, срок хранения большей части которого истек в октябре 2016 года, остального количества в апреле текущего; мороженой камбалой - 220 килограммов, срок хранения истек в марте и начале мая; упакованные в вакуумные пакеты «Наборы к пиву» из лососевых с истекшими в марте 2017 г. сроками хранения, а также 70 килограммов камбалы, произведенной с нарушением требований межгосударственного стандарта мороженой рыбы.

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