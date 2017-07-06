Борьба за участок земли в Снеговой пади развернулась между жителями района и группой мужчин, желающих организовать там парковку. Без предупреждения жильцов окрестных домов площадку на улице Адмирала Смирнова, 14 отсыпали камнями, поставили ограждения и начали дальнейшие работы по обустройству стоянки. Чтобы помешать вторжению и разобраться в ситуации жители пригласили сотрудников полиции, активистов и журналистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Борьба за участок земли развернулась в Снеговой пади
Детская площадка или стоянкаВладивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.
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