Ребенок выпал из окна второго этажа дома во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Маленький ребенок выпал из окна второго этажа, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по улице Надибаидзе. Из окна второго этажа выпал маленький ребенок. Малыш приземлился на землю и начал громко плакать, а затем поднялся на ноги. По словам очевидца, немногим позже на помощь к ребенку пришел мужчина, а далее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться правоохранительным органам.

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