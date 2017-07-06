Прокуратура Приморья проверила городской стадион в Артеме, который нуждается в ремонте

Устранения нарушений находятся под контролем

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Артеме прокурорская проверка установила, что органы местного самоуправления не выполняют возложенные на них действующим законодательством мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест отдыха населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, городской стадион «Угольщик» требует капитального и текущего ремонта: трибуны футбольного поля необходимо отремонтировать либо произвести демонтаж, раздевалки, душевые и туалетные комнаты с трудом могут быть использованы по назначению, также требуется восстановить ограждение стадиона.

Следовательно, со стороны муниципалитета не осуществляется контроль за сохранностью муниципального имущества и не принимаются меры к его ремонту.

В среду, 5 июля, глава округа удовлетворил внесенное по данным фактам представление прокурора города об устранении нарушений требований закона в целях создания жителям условий для занятия спортом.

В настоящее время приняты меры к восстановлению имущества стадиона, уже проводится текущий ремонт, принимаются меры к проведению капитального ремонта.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры г. Артема.