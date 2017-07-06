Корейцы попались на добыче водных биоресурсов на территории Приморья

Злоумышленники находятся под стражей

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В июне 2017 года трое жителей Хасанского района во время морской прогулки на катере обнаружили браконьерский мотобот с пятью гражданами КНДР, достававшими установленную в акватории сеть с пойманными водными биоресурсами, сообщает , сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Несмотря на численное превосходство иностранцев, с целью пресечения дальнейших противоправных действий браконьеров, - мотобот с находящимися на нем иностранными гражданами был принудительно отбуксирован на спасательный пост общественного пляжа с. Андреевка.

В этот же день граждане КНДР, осуществлявшие незаконную добычу водных биологических ресурсов были задержаны сотрудниками оперативного отдела Службы в пгт. Посьет Пограничного управления ФСБ России по ПК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства».

В настоящее время пять иностранцев находятся под стражей.