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Фестиваль «Точка возврата» вернулся из Якутска

Объявлены финалисты от Полярного пояса
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Якутске прошёл полуфинал Первого Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата», сообщает корреспондент VladNews.

В финал от Полярного пояса прошло три фильма и осенью они поборется со своими Тихоокеанскими и Амурскими коллегами за 100 000 рублей и призы в номинациях. Финалистами стали короткометражки «Путь домой» Владислава Сивоконя (Магадан), «Чоочук» Любови Борисовой (Якутск) и «Детство» Никандра Фёдорова (Якутск).

Фильм «Детство» набрал 20 баллов и занял первое место по оценкам жюри. Сам Никандр Фёдоров, не смог присутствовать на церемонии вручения путёвок в финал, поскольку сейчас находится в Москве и поступает во ВГИК. Его статуэтку забрала член жюри Ирина Энгелис.

Владислав Сивоконь находился у себя в Магадане, его диплом пришлют почтой. А Люба Борисова, которая получила диплом и сувениры непосредственно на полуфинале, обещала, что осенью попробует приехать в Хабаровск на финал.

В Полярном поясе была представлена только вторая конкурсная программа, то есть не было фильмов снятых специально для фестиваля. Оценки ставили только четыре члена жюри, пятый член жюри не смог участвовать в просмотре, отсюда более низкие, по сравнению с другими поясами, баллы. 

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