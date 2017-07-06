Часть Владивостока останется без света в четверг, 6 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.4,

Александровича ул.22А, 24, 26, 32, 4, 6, 28В,

Борисенко ул.40, 42, 48, 48А, 50,

Брестская ул.12, 16, 17, 23, 8,

Бурачка ул.11,

Восточный пр-кт 1, 10, 14, 1А, 2, 4, 6, 8,

Дачная 1-я ул.15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2, 11В, 11, 2Д, 11Б,

Зои Космодемьянской ул.32, 34, 36,

Кочубея ул.1,

Минеральная ул.17, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 5Д, 1Б, 1А, 5В,

Никифорова ул.2,

Олега Кошевого ул.1А, 23, 25, 3, 5, 7, 8Б,

Подгорная ул.1, 2, 6,

Светланская ул.1, 3, 5, 7,

Черняховского ул.13, 19, 21,

Энгельса ул.10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 7, 8,

Яхтовая ул.2

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.