Погода во Владивостоке продолжает радовать жителей и гостей города

Температура воздуха +27...+29 °C

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+35 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C. Температура воды в Амурском заливе +19 °C.



В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +30...+32 °C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +28...+30 °C.