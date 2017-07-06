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Общество

В администрации Владивостока рассматривают дополнительные варианты решения проблемы земли для многодетных семей

В ходе совещания специалисты еще раз обсудили и проанализировали ситуацию
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Совещание по проблемам предоставления земельных участков для многодетных семей провел 30 июня исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации Алексей Литвинов, заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, руководители управлений муниципальной собственности, градостроительства и архитектуры и других.

В ходе совещания специалисты еще раз обсудили и проанализировали ситуацию с земельными участками, которая сложилась во Владивостоке на сегодня. Так, в реестре на получение участков во Владивостоке зарегистрировано 3835 семей с тремя и более детей, из них 1952 семьи землю уже получили, 1 земельный участок будет выставлен на ближайшую жеребьевку.

Таким образом, потребность в земельных участках на конец июня составляет 1882 земельных участков. Однако, по оценкам специалистов на территории Владивостокского городского округа можно сформировать порядка 1400 участков (в соответствии с законодательством участки можно предоставлять только в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение на карте Ж-1) или в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, включающей территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства (Ж-4).

При этом специалисты отметили, что даже эти участки зачастую расположены в местности с проблемным рельефом, типичным для полуострова Муравьева-Амурского. Немало и других ограничений для использования участков.

К примеру, в распоряжении муниципалитета есть земли на мысе Песчаном, где можно было бы сформировать более 300 участков для многодетных семей, однако на общественных слушаниях этот земельный массив был отклонен, так как расположен он далеко от города и транспортная доступность достаточно проблематична.

Как рассказал начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин, в связи с отсутствием в достаточном количестве земли на территории Владивостока в апреле этого года были направлены письма главам муниципальных образований Спасского, Шкотовского и Чугуевского районов и города Спасск-Дальний - с просьбой рассмотреть возможность предоставления участков для семей из Владивостока (с этими муниципалитетами заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения прав граждан на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности).

К сожалению, как следует из полученных ответов, в Надеждинском и Чугуевском районах, а также на территории Спасска-Дальнего свободных земельных участков нет. В Спасском районе в селе Чкаловском предложен участок площадью 3 га, при этом для полноценного оформления он требует проведения ряда необходимых процедур (общественные обсуждения, межевание и т.д.). Из Шкотовского района ответ пока не получен.

В ходе совещания обсуждались также изменения в Земельный кодекс, в соответствии с которыми у органов власти субъектов РФ и местного самоуправления появилась возможность предоставлять гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия не земельный участок в собственность, а другие меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями. Для этого необходимо на уровне края принять ряд дополнительных правовых актов, а также учитывать возможности бюджетов разных уровней.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность предоставления участков на территории всей Владивостокской агломерации, в которую входят Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы.

Все эти вопросы и альтернативные меры поддержки планируется обсуждать с депутатами Законодательного Собрания Приморского края и специалистами краевой администрации.

На совещании в мэрии рассмотрели также вопросы строительства дорог к земельным участкам. Заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский сообщил, что за последние два года построены в грунтовом варианте дороги в районе улицы Курильской и с/т «Лиман».

Подготовлена проектная документация для строительства дорожной сети в районе бухты Лазурная – здесь выдано более 300 участков. При условии своевременного софинансирования со стороны администрации Приморского края работы планируется начать уже в этом году.

Как напомнили в управлении градостроительства и архитектуры, вся актуальная информация по предоставлению земельных участков, подготовке проектов планировки, проектов межевания, проведению общественных и публичных слушаний, обеспечения участков инженерной инфраструктурой два раза в месяц размещается на специальной странице «Земля многодетным семьям» на официальном сайте администрации Владивостока.

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