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Во Владивостоке открыт набор волонтеров на фестиваль V-Rox

Ориентировочная занятость – с 1 по 7 августа
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Оргкомитет фестиваля V-Rox и управление по делам молодежи администрации Владивостока открывают набор волонтеров на юбилейный – пятый фестиваль V-Rox, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята будут оказывать помощь организаторам в его проведении. Ориентировочная занятость – с 1 по 7 августа.

«Стать волонтером фестиваля V-Rox – это уникальная возможность пообщаться с известными иностранными и российскими музыкальными группами, получить незабываемые впечатления и опыт, обрести новых друзей», – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Прием заявок во Владивостоке открыт по телефону 222-39-65. Требования к волонтерам: возраст от 18 лет, приветствуются знание иностранных языков и опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Заявки принимаются до 24 июля.

Для желающих работать в пресс-центре фестиваля (фотографы, журналисты) необходимо отправить заявку пресс-атташе фестиваля Ксении Поль на почту 7@vrox.org. Укажите тему письма «Пресс-центр V-Rox V». В письме необходимо указать свои имя, возраст, ссылки на соцсети и работы – фотографии или тексты.

Напомним, фестиваль V-Rox (Vladivostok Rocks) – большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. С 2013 года он традиционно проходит во Владивостоке в августе.

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