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Общество

7 и 8 июля ЗАГСы Владивостока зарегистрируют 77 пар

День любви, семьи и верности
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

77 заявлений поступили в ЗАГСы города Владивостока на регистрацию брака в канун Всероссийского дня семьи, любви и верности – 7 июля, а также в день самого праздника – 8 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Кроме этого, в эти дни в приморской столице мы будем чествовать супружеские пары, прожившие в мире и согласии много лет. Они являются прекрасным примером для подражания тем горожанам, которые только вступают в семейную жизнь», – рассказали в отделе ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока.

Для информации:

Всероссийский День семьи, любви и верности в России отмечается ежегодно 8 июля, начиная с 2008 года. Это день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке. В русской культуре эта супружеская пара стала высоким примером крепких семейных отношений. 

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