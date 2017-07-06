Ученые назвали полезные свойства малины для мужчин и женщин

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Датские ученые в ходе исследования определили несколько полезных свойств обычной малины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам диетологов, молодым женщинам и девушкам рекомендуется использовать данную ягоду для омоложения кожи лица, уменьшения риска нежелательных кровотечений и снижения сахара в крови.

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах. Ягода оказывает воздействие на человека, она содержит элемент, называемый «кетон», он способствует уменьшению веса, создавая приятный ароматический запах. Диетологи отмечают, что малина содержит не менее 200 молекул кетона. В 2005 году были проведены исследования на лабораторных мышах, они показали, что свойства ягоды сдерживаают болезненному увеличению печени, провоцирующим образование висцерального жира во внутренних органов. Кетон, находящийся в малине, стимулирует клетки, выделяющих уникальный белок адипонектин. Его нехватка отмечена у пациентов, страдающих диабетом второго типа.

Лабораторных мышей в ходе опытов кормили обогащенной жирами пищей и ягодами обычной малины.

Слияние альгиновой кислоты с кетоном показало улучшение состояние организма животных.