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Гороскоп на 6 июля

Любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию
Фото: Kudago.com Фото: Kudago.com
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа как никогда требуют помнить о дипломатичности и толерантности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Увы, любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Звезды обещают усиление таких качеств, как стремление к справедливости, независимость, вспыльчивость и нетерпимость. Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.

Овен будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Овен хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Телец будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Тельца такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще завтра Тельцу противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Близнецы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Близнецам захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Рак то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Раку), а собственная придирчивость. Раку завтра будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Лев рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому завтра лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Льва, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Девы начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Деве завтра легче пережить разгромную критику коллег по поводу ее профессиональных качеств, чем невинную шутку о ее взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Дева тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

В голову Весов может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Весам завтра лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

На первом месте у Скорпиона будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Скорпиону завтра лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Девизом Стрельца будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого завтрашний день может буквально сыпать искрами. Если Стрелец не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Козерог будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Козерога грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, завтра Козерога лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Главное, что будет заботить Водолея, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Водолея будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Все мысли и планы Рыб будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Завтра Рыбам стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от них самих!

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