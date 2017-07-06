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Общество

Во Владивостоке для поддержки экологического проекта «Остров мечты» приглашаются партнёры и спонсоры

Волонтеры принимают различные виды помощи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на острове Рейнеке с 9 по 27 августа пройдет летняя смена международного природоохранного лагеря «Приморская островная волонтёрская служба» (ПОВС), сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее участниками станут не только волонтёры приморской столицы, но и добровольцы из других городов России и мира.

Цель работы лагеря – спасти островную природу приморской столицы от замусоривания. Он организован в рамках экологического проекта «Остров мечты» при поддержке администрации Владивостока.

Организаторы приглашают предприятия и организации Владивостока выступить в качестве партнёров и спонсоров летней смены экологического лагеря. Напомним, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Охрана окружающей среды признана одним из приоритетов государственной политики страны.

«В этом году основной темой работы лагеря будет сбор статистических данных для разработки системы эффективного сохранения чистоты на островных и удалённых территориях, а также тестирование элементов такой системы, – рассказала руководитель «Остров мечты» Наталья Якунина. – Кроме того, в рамках работы лагеря его активисты ежегодно будут выходить на ликвидацию стихийных свалок и мусорных могильников, вести агитационно-просветительскую деятельность, направленную на повышение экологической грамотности туристов и местного населения. В планах работы также облагораживание и озеленение мест бывших свалок».

Как сообщили эко-активисты, на о. Рейнеке образовалось огромное количество стихийных свалок мусора, которые разрушительно действуют на флору и фауну и портят туристическую привлекательность территории.

Напомним, активисты экологического проекта «Остров мечты» ведут активную природоохранную и просветительскую деятельность с 2014 года при поддержке администрации Владивостока. За это время проведено семь масштабных субботников, 10 эко-туров выходного дня, организовано три смены природоохранного лагеря, эко-просветительский фестиваль «День приморских островов», экологический квест «Чистый Русский». В мероприятиях приняли участие более 700 человек со всей России и других стран мира (Испании, Италии, Бельгии, Германии, Молдовы, Украины, США, КНР). Распространено свыше 2000 агитационно-просветительских буклетов, установлено 15 щитов с экологическими лозунгами. Порядка 20 свалок полностью ликвидированы, вывезено более 6500 мешков сортированного мусора с островов Рейнеке, Рикорда, Пахтусова, Русский.

Деятельность в рамках проекта положительно сказывается на экологической обстановке островных территорий Владивостока. «Остров мечты» получил высокую оценку на федеральном и международном уровне: в 2016 году проект одержал победу в конкурсе Общественной палаты России «Я – гражданин!» в номинации «Экология», а также был представлен на международной конференции в женевском отделении ООН среди лучших волонтёрских практик России.

Волонтеры «Острова мечты» принимают различные виды помощи. С партнёрским предложением можно ознакомиться в прикрепленном файле. По вопросам сотрудничества следует обращаться к руководителю проекта Наталье Якуниной (8-924-729-3324, primostrov@yandex.ru). 

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