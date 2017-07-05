В Преображении едва не сгорела квартира

Огнеборцы вовремя успели локализовать возгорание

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу поселка Преображение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.Звонивший сообщил о пожаре в квартире, расположенной на улице Молодежная.

Спустя четыре минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели тумбочки и пол.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарного подразделения, а так же своевременному сообщению о пожаре удалось не допустить распространение огня и спасти рядом находящееся имущество.

Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники.

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