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Акулы продолжают «посягать» на Приморье

Очередного хищника выловили в акватории Находки
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Очередного хищника выловили в районе Находки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам владельца улова, акула была выловлена в Приисковом, посёлок в составе города Находка Приморского края. По внешнему виду акула напоминает уменьшенную копию страшных хищников из кино.  

Напомним, за последние сутки это уже второй случай появления акулы в Приморье. На днях хищника приметили на острове Русский. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков сообщил корреспонденту агентства, что вылавливать акул этого вида не стоит, так как он и без того очень редкий. 

Кроме этого, ранее РИА VladNews сообщало, что на пляжах в Приморье планируют установку сетей от акул. Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых.

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