Приморец похитил автомобильные диски

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 42-летний житель Уссурийска, который сообщил о краже принадлежащих ему 5 автомобильных дисков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Хищение произошло на территории торговой баз, причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили камеры видеонаблюдения.

В ходе розыска полицейские задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.