Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время

Информация об обысках удивила занятого своими делами главу города

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Глава города Большой Камень Приморского края Дмитрий Чернявский в комментариях приморским СМИ касательно информации об обысках в его кабинете заявил, что никаких обысков нет. Как бы в подтверждение своих слов чиновник отметил: "У меня все хорошо. Я сейчас стою около тандыра, жарю шашлыки. Никаких обысков не было".

Как получилось, что днем в среду он жарит шашлык, глава города не объяснил.

Появление новостей об обысках, появившиеся сразу от нескольких пожелавших остаться анонимными источников, Чернявский связал с грядущими выборами.

Необходимо отметить, что Дмитрий Чернявский "20 марта 2012 года избран главой городского округа Большой Камень", сообщается на сайте городского округа. По свидетельству источника, полномочия Дмитрия Чернявского на посту главы Большого Камня истекли в конце марта этого года.

Напомним, ранее источники РИА VladNews сообщили о том, что в администрации города Большой Камень прошли обыски, которые производились вооруженными людьми. Также 4 июля отменилось запланированное ранее заседание городской думы.