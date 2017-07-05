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Борис Кубай обратился к СМИ

Примгидромет призывает журналистов соблюдать законы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Примгидромет обратился к СМИ с официальным обращением.

"В последнее время в средствах массовой информации Приморского края все чаще стали появляться публикации не только прогнозов погоды, но и штормовых предупреждений из неофициальных и не лицензированных источников, - говорится в сообщении Виктора Чулкова, пресс-секретаря Примгидромета, поступившем в редакцию РИА VladNews. - Такая ситуация зачастую приводит к дезинформации населения, различных служб и ведомств края, в том числе, органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отвечающих за проведение превентивных мероприятий по обеспечению безопасности граждан и снижения размеров материального ущерба.

Согласно Федеральному Закону «О Гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года N 113-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 21-ФЗ), исключительным правом на выпуск экстренной информации (штормовых предупреждений и оповещений) обладает федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Росгидромет) и его территориальные органы.

В Приморском крае подведомственным Росгидромету территориальным учреждением, уполномоченным выпускать гидрометеорологические прогнозы, в том числе о неблагоприятных и опасных явлениях погоды, является Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет). В его функции входит оперативное обеспечение населения, государственных и экономических структур оперативной гидрометеорологической информацией, а также предупреждение и оповещение об угрозе опасных природных явлениях.

Штормовое предупреждение объявляется в случае угрозы возникновения опасных гидрометеорологических явлений на территории Приморского края. Перечень и критерии явлений, которые могут представлять угрозу жизни или здоровью человека, нанести материальный ущерб, размещены на официальном сайте ФГБУ «Приморское УГМС».

При появлении в Интернете, социальных сетях и мессенджерах информации об объявленных штормовых предупреждениях необходимо проверить и уточнить на официальном сайте или в пресс-службе ведомства, является ли Примгидромет источником этой информации.

Мы обращаемся к федеральным, краевым, городским СМИ, пресс-службам при распространении информации о погоде соблюдать Законы, а также напоминаем, что ежедневно получать официальную полную и оперативную информацию о погоде можно на сайте Примгидромета, на сайте «Примпогода», а также с помощью нового мобильного приложения «Примпогода»".

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