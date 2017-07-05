Приморец получил пожизненный срок из-за убийство нескольких людей

Мужчина убивал без повода

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

24-летний житель Приморья осужден за убийство, разбой, похищение у гражданина паспорта, вымогательство, незаконное изготовление оружия, незаконное хранение, ношение оружия, незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что в 2014 году подсудимый незаконно прибрел охотничье ружье, обрезал ствол и изготовил патроны. В январе 2015 года на улице Амурского в городе Артеме он увидел проходившего незнакомого мужчину и без повода, и без причин, из хулиганских побуждений выстрелил в него из обреза, и убил. В апреле того же года он совершил аналогичное преступление в отношении другого мужчины в лесополосе города Артема. Те же действия повторил в августе на улице Уборевича в том же городе в отношении случайного прохожего. Тогда же возле магазина попросил водителя такси довести его до частного сектора «Зеленый» в городе Артеме, сев на автомобиль, подсудимый выстрелил из ружья и убил таксиста, избавился от тела и похитил автомобиль. Помимо автомобиля он похитил другие ценности, а также паспорт.

Подсудимый решил потребовать у родственников убитого таксиста выкуп за освобождения, якобы похищенного водителя и потребовал 400 тыс рублей. На встрече при передаче половины от заявленной суммы, фигурант был задержан правоохранительными органами.

Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.