Россияне хотят видеть Путина президентом после 2018 года

Выборы президента РФ состоятся в следующем году

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

66% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ после выборов 2018 года. Причем треть респондентов считают, что будущий российский президент должен проводить жесткую линию во внутренней политике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



18% опрошенных хотят, чтобы страну возглавлял другой человек. Еще 16% участников опроса затруднились с ответом. Об этом говорят данные исследования Левада-центра.



Судя по результатам опросам, более 40% довольны нынешним курсом и только 12% говорят о необходимости либерализации.



Если говорить о внешней политике, то 56% граждан РФ считают, что будущий президент должен придерживаться такой же линии, как и сейчас, а 19% россиян высказались за ужесточение политики с Западом, 13% — за снижение напряженности в отношениях с западными странами.



Напомним, что выборы президента РФ состоятся в 2018 году. Согласно ст. 81 Конституции РФ, президент РФ избирается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.



Отметим, что Владимир Путин был избран президентом в 2012 году на шесть лет после внесения изменений в Основной закон.