Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси 17:34, 05 июля Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
Акулы продолжают «посягать» на Приморье 17:05, 05 июля Акулы продолжают «посягать» на Приморье (Фото)
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары 16:49, 05 июля Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
Новостная лента
Июль, 06 четверг
00:36
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
00:36
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
00:36
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
00:04
Юные стратеги и тактики из Владивостока отдыхают в поселке Преображение
Июль, 05 среда
23:42
Приморец похитил автомобильные диски
22:36
Россияне хотят видеть Путина президентом после 2018 года
21:24
Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае
20:32
Использование смартфона при ходьбе изменяет походку людей, - ученые
19:04
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
18:27
Выпускникам-краснодипломникам запретят выезд за границу
17:56
В Преображении едва не сгорела квартира
17:45
Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье Фото
17:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
17:23
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
17:12
Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков
17:05
Акулы продолжают «посягать» на Приморье Фото
17:00
Борис Кубай обратился к СМИ
16:56
Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:51
Приморец получил пожизненный срок из-за убийство нескольких людей
16:49
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
16:38
Препараты от изжоги приводят к смерти, - ученые
16:27
Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня
16:17
Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки
16:10
Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках Эксклюзив
16:06
Россельхознадзор: Антисанитария на Приморских свинофермах - жестко наказывается
15:55
В Приморье водитель превратил свой авто в груду железа Фото
15:44
Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу Видео
15:33
Во Владивостоке установилась жаркая погода
15:22
Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:11
Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем Фото
15:00
Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке
14:49
Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид Видео
14:36
В Приморье старший инспектор ДПС подозревается в крупном мошенничестве
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4159 (98) от 06 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Взвесим отдачу от дачи
Дворам и скверам утвердили дизайн
Отцам – уха, детям – мыльные пузыри и рыбацкая шхуна
Мариинку займет китайский балет
Уважаемые рыбаки и труженики рыбной отрасли!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Юные стратеги и тактики из Владивостока отдыхают в поселке Преображение

С 1 июля в лагере проходит открытый детский шахматный фестиваль «Приморское лето»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В детском лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение с 20 июня проходит спортивно-оздоровительная шахматная смена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ней принимает участие более 80 юных шахматистов Приморского края, из них 70 - из Владивостока.

Ежедневно ведущие тренеры Владивостока проводят с детьми занятия по шахматам, а в свободное время - развлекательные мероприятия и конкурсы. Ребята принимают участие в концертах, проводят турниры по футболу и волейболу, соревнуются в конкурсах стенгазет, посещают экскурсии по заповедным местам Лазовского района.

Кроме того, с 1 июля в лагере проходит открытый детский шахматный фестиваль «Приморское лето». В соревнованиях принимают участие 90 юных шахматистов - участники спортивно-оздоровительной шахматной смены и воспитанники шахматных секций поселка Преображение.

Соревнования проводятся в трех возрастных группах и среди начинающих шахматистов. Победители будет награждены грамотами и призами, а также смогут повысить свою квалификацию и рейтинг. Завершатся соревнования 9 июля, после чего юные спортсмены уже 10 июля отправятся домой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий
17:23, 05 июля 2017 Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий

Одиннадцать человек сели за руль пьяными

Борис Кубай обратился к СМИ
17:00, 05 июля 2017 Борис Кубай обратился к СМИ

Примгидромет призывает журналистов соблюдать законы

Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня
16:27, 05 июля 2017 Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня

Жители Владивостока увидят закрытие филармонического сезона

Во Владивостоке установилась жаркая погода
15:33, 05 июля 2017 Во Владивостоке установилась жаркая погода

Воздух прогрелся до 31 °С

Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке
15:00, 05 июля 2017 Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке

Маршрут будет пролегать практически через всю Россию

День семьи, любви и верности будущие родители отпразднуют в роддоме Владивостока
13:45, 05 июля 2017 День семьи, любви и верности будущие родители отпразднуют в роддоме Владивостока

Стать гостями праздника могут все желающие

Приморью угрожает мощный циклон
12:31, 05 июля 2017 Приморью угрожает мощный циклон

На 9 — 11 июля пока лучше не планировать выезд на отдых