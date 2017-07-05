Юные стратеги и тактики из Владивостока отдыхают в поселке Преображение

С 1 июля в лагере проходит открытый детский шахматный фестиваль «Приморское лето»

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В детском лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение с 20 июня проходит спортивно-оздоровительная шахматная смена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ней принимает участие более 80 юных шахматистов Приморского края, из них 70 - из Владивостока.

Ежедневно ведущие тренеры Владивостока проводят с детьми занятия по шахматам, а в свободное время - развлекательные мероприятия и конкурсы. Ребята принимают участие в концертах, проводят турниры по футболу и волейболу, соревнуются в конкурсах стенгазет, посещают экскурсии по заповедным местам Лазовского района.

Кроме того, с 1 июля в лагере проходит открытый детский шахматный фестиваль «Приморское лето». В соревнованиях принимают участие 90 юных шахматистов - участники спортивно-оздоровительной шахматной смены и воспитанники шахматных секций поселка Преображение.

Соревнования проводятся в трех возрастных группах и среди начинающих шахматистов. Победители будет награждены грамотами и призами, а также смогут повысить свою квалификацию и рейтинг. Завершатся соревнования 9 июля, после чего юные спортсмены уже 10 июля отправятся домой.