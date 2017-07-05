Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках

Однако от однозначности ситуация все еще далека

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Администрация города Большого Камень Приморского края опровергла информацию об обысках силовиков. Как сообщали корреспонденту РИА VladNews в отделе по связям с общественностью муниципалитета, "ничего такого не было". Вместе с тем, как рассказал в частной беседе один из депутатов городской думы, "Мы вчера хотели попасть к Дмитрию Леонидовичу (Дмитрий Чернявский - глава городского округа - прим.ред.), но не смогли. Нам сказали, что у него находятся какие-то люди".

Вместе с тем, в Следственном комитете ситуацию с администрацией Большого Камня не комментируют.

Напомним, ранее источники РИА VladNews сообщили о том, что в администрации города Большой Камень прошли обыски, которые производились вооруженными людьми. Также 4 июля отменилось запланированное ранее заседание городской думы.