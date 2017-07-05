Дачников Владивостока приглашают принять участие в конкурсе и получить ценные подарки

Заявки принимаются уже с сегодняшнего дня

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в этом году дачники смогут вновь принять участие в конкурсе на звание лучших садоводов и получить ценные подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заявки принимаются уже с сегодняшнего дня.

«Заявки на участие в конкурсе лучших садоводов и садоводческих товариществ принимаются с 5 июля по 15 августа. Стать участниками конкурса могут все желающие жители нашего города, кроме победителей прошлого года», - отметила Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города.

В этом году победителей и призёров выберут в четырёх номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучшее садовое некоммерческое товарищество и лучший садовый или дачный участок.

«А с 14 по 25 августа конкурсная комиссия посмотрит работы номинантов и уже 3 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника, будут названы победители и призёры во всех номинациях», - добавила Ольга Михалёва.

Заявки от конкурсантов принимают в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока по адресу: улица Ильичева, 15, каб. № 9 и 48. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности (владения) земельным участком.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: (423) 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50.