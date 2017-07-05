Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе поворота на Руднево, село в Фокинском городском округе. Участниками аварии стали два автомобиля: Toyota Hiace и Honda Odyssey. Автомобиль марки Toyota Hiace стоял на обочине. В этот момент в сторону Владивостока двигался автомобилист на транспортном средстве марки Honda Odyssey. Водитель Toyota Hiace не убедился в безопасности совершения маневра и начал выезжать с обочины на главную дорогу. Уходя от столкновения, водитель Honda Odysseyне справился с управлением своего транспортного средства и угодил в кювет, куда, к слову сказать угодил и водитель второго авто.

В результате инцидента никто не пострадал, однако оба водителя сильно перепугались. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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