Использование смартфона при ходьбе изменяет походку людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что телефон в руках при ходьбе способен менять походку людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Life.ru.

В ходе исследования испытуемым было предложено преодолеть имитирующее бордюр препятствие в 3-х разных ситуациях: при наборе текста, во время разговора по телефону, а также с абсолютно пустыми руками.

Для наиболее верной фиксации движений специалисты закрепили на теле участников эксперимента специальные датчики. Помимо этого, они использовали особое оборудование, для того чтобы следить за направлением взгляда каждого из испытуемых.

Результат показал, что голосовые вызовы отвлекают пешеходов так же сильно, как и общение с помощью текста. Внимание испытуемых, которые пристально смотрели в экран своего гаджета либо разговаривали по телефону, снижалось на 61 процент.

Специалисты рассказали, что им удалось выяснить, что использование телефона заставляет людей гораздо реже смотреть по сторонам и под ноги. Он также заметил, что в таких обстоятельствах люди меняют визуальное восприятие и походку, что позволяет безопасно обходить препятствие. По его словам, пользователи гаджетов шагают медленнее и более размашисто.

У участников эксперимента во время использования телефона ведущая нога поднималась на 18 процентов выше, а сами они шли на 40 процентов медленнее, отмечают Ученые. При этом набор текста и разговор оказывались в приоритете над пространственной ориентацией, а поэтому испытуемые часто упускали из вида всевозможные опасности, которые встречались им на пути.