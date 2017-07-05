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Выпускникам-краснодипломникам запретят выезд за границу

Предложение Русского академического фонда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Русский академический фонд направил на имя министра обороны Сергея Шойгу предложение давать отсрочку от срочной военной службы выпускникам вузов, закончившим обучение с отличием. Также отсрочку предлагается распространить на студентов заочных отделений, которые работают на предприятиях ОПК, а также на тех, кто решил продолжить учебу в государственных учреждениях. Но граждане, получающие такую отсрочку, не должны выезжать за рубеж, считают в РАФе. Запрет на выезд из страны не должен касаться граждан, которые не воспользовались отсрочкой, сообщает РИА VladNews.

В комитете Совфеда по науке, образованию и культуре заявили, что в предложении есть «рациональное зерно», но власти не имеют право ограничивать свободу передвижения. Об этом заявила первый зампред комитета Лилия Гумерова.

Глава организации Олег Казенков рассказал, что фонд «ни в коем случае» не предлагает «закрыть границы для краснодипломников и аспирантов», а идея ограничить выезд за рубеж молодым людям, согласившимся взять отсрочку от армии, -  это «лишь вопрос для обсуждения», пишет РБК.

«Мы понимаем конституционные права граждан и не можем навязывать это ограничение. Но если человек добровольно готов пойти на это, то здесь возможно говорить об определенных ограничениях», - отметил Казенков. По его словам, «определенно уместно» говорить об ограничениях на выезд для тех молодых специалистов, которые работают на предприятиях ОПК, в атомной и ракетной промышленности.

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