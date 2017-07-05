Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий

Одиннадцать человек сели за руль пьяными

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 77 ДТП, из них 51 - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 8 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 18 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. По превышению скорости инспекторами ДПС составлено 11 протоколов, по не предоставлению преимущества пешеходам - 13 протоколов. Пешеходы нарушили ПДД 52 раза

На штраф-стоянку поставлено 63 авто.

Всего во вторник, 4 июля, в приморской столице зарегистрировано 278 нарушений ПДД.