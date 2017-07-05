Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков

Злоумышленнику назначено наказание

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В ходе розыска сотрудники полиции по городу Артему выявили факт реализации товара с признаками контрафактности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в торговом павильоне, расположенном по улице Кирова, осуществлялась продажа игровых DVD-дисков без лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака на право его использования.

Сотрудники полиции изъяли товар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».

Материалы, собранные в отношении 28-летнего предпринимателя, были направлены в Арбитражный суд Приморского края для принятия решения.

Злоумышленнику предстоит заплатить штраф 50 тысяч рублей.