Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков

В ходе розыска сотрудники полиции по городу Артему выявили факт реализации товара с признаками контрафактности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что в торговом павильоне, расположенном по улице Кирова, осуществлялась продажа игровых DVD-дисков без лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака на право его использования.
Сотрудники полиции изъяли товар.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».
Материалы, собранные в отношении 28-летнего предпринимателя, были направлены в Арбитражный суд Приморского края для принятия решения.
Злоумышленнику предстоит заплатить штраф 50 тысяч рублей.