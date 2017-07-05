Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары

Прогноз от Гидрометцентра России

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют аномально высокую температуру воздуха.

Желтый уровень опасности также присвоен западу Республики Саха, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области и Чукотскому АО.

Оранжевый уровень опасности присвоили арктическому побережью, востоку, югу и центру Республики Саха, северу и югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

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