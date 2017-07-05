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Препараты от изжоги приводят к смерти, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что препараты от изжоги могут привести к преждевременной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на CBS 6.Стоит отметить, что многие средства от изжоги можно приобрести в аптеках без рецепта.

В ходе исследования специалисты сравнили состояние здоровья людей, которые принимали ингибиторы протонного насоса, с теми, кто использовал препарат, который уменьшает антагонисты рецепторов кислоты, известные как блокаторы H2. Результат показал, что употребление первого лекарственного средства на 25% увеличивает риск преждевременной смерти. Среди 500 человек, использующих ингибиторы протонного насоса, 1 человек умер именно из-за препарата.

С другой стороны, связь средства от изжоги с повышенным риском ранней смерти не ясен. Данные показывают, что препараты могут изменять активность ДНК и подавлять некоторые гены, что может привести к фатальным последствиям.

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