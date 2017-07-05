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Двух человек без сознания обнаружили пожарные в горящей квартире в Приморье

Пострадавшие доставлены в больницу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июля, в Арсеньеве произошло возгорание в жилом пятиэтажном доме по адресу Щербакова, 4 на пятом этаже, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорание поступило в 11:25, спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

К этому времени из окна валил густой дым, и наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Применив гидравлический инструмент, пожарные открыли входную дверь и приступили к разведке. Практически на ощупь в горящей квартире были обнаружено два человека в бессознательном состоянии.

Так как комната, в которой находились пострадавшие, была отрезана огнем от выхода, было принято решение женщину немедленно вынести из квартиры, а ребенка спасти при помощи автолестницы.

Женщина, 1976 года рождения, с отравлением угарным газом и ожогами вместе с 5-летним ребенком, который также отравился угарным газом, доставленны в больницу.

В 11.30 возгорание было локализовано, в 12:07 – полностью ликвидировано.

В тушении были задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

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