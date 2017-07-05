В Приморье водитель превратил свой авто в груду железа

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на трассе в районе Кипарисово, село в Надеждинском районе Приморья. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и отправил автомобиль в кювет. Судя по всему по пути в кювет автомобиль перевернулся не один раз, в результате его превратился в груду железа. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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