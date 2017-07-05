Россельхознадзор: Антисанитария на Приморских свинофермах - жестко наказывается

Череда скандалов в региональных хозяйствах обернулась тщательными проверками

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Информация об антисанитарном состоянии убойных цехов на мелких свиноводческих предприятиях Приморья уже широко известна по материалам в СМИ и обсуждениям в соцсетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Специалисты надзорного органа успокаивают приморских потребителей: нарушители закона не остаются без внимания инспекторов и не избегают заслуженного наказания.

Свиноферма в селе Новоникольск попало под "прицел" видеокамер СМИ в июне 2017 года. Сюжет оставил неприятный осадок у зрителей: ужасающие условия содержания и убоя животных при отсутствии контроля надзорных органов на протяжении длительных отрезков времени. После эфира хозяйство было оштрафовано за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Постановление вынесено Уссурийским районным судом.

Эта компания, как и десятки крупных и мелких животноводческих предприятий Приморья, была проинспектирована специалистами теруправления ведомства на предмет соблюдения санитарно-ветеринарных правил и других норм ведения деятельности, прописанных в российском законодательстве.

Проблемы и недочеты, обнаруженные на территории хозяйства в ходе проверки, инспекторы Россельхознадзора зафиксировали в протоколе об административном правонарушении. Въезд на территорию предприятия и входы в животноводческие помещения не были оборудованы дезинфекционными барьерами, территория хозяйства не огорожена по периметру, захламлена мусором и заросла сорняком, а место для складирования навоза находится в недопустимой (около 20 метров) близости от других животноводческих помещений, корма для животных складируются без поддонов. Что же касается убойного цеха, к которому, по словам директора свинофермы «у Россельхознадзора претензий нет», то здесь тоже не все гладко. Претензия инспекторов была предъявлена к оборудованию рабочего места и помещения для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, туш и внутренних органов убойных животных.

Директор свинофермы согласилась с выявленными нарушениями и обязалась устранить их в точно отведенные сроки. За нарушение закона «О ветеринарии», ветеринарно-санитарных правил Уссурийский районный суд постановил наказать нарушителя на 10 тысяч рублей.

Еще одна приморская компания, разводящая свиней и крупный рогатый скот в селе Ляличи, будет привлечена к ответственности за неисполнение выданного в 2016 году предписания об устранении нарушений.

Что же касается других фермерских хозяйств, то за минувшую неделю инспекторы Россельхознадзора нанесли 14 визитов приморским животноводам, отобрали 217 проб продукции в рамках эпизоотического и пищевого мониторинга, составили 23 протокола об административных правонарушениях, по уже рассмотренным делам наложили штрафов на сумму 25 тысяч рублей, 3 дела передали в суд.