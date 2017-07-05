Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем

Глава Приморья проинспектировал ход исполнения поручения президента России и Генпрокуратуры

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 4 июля, губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился в город Находку, прославившийся своей угольной пылью на всю страну, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вместе с этим губернатор решил проинспектировать ход выполнения ремонта трассы Владивосток - Находка. Немногим позже в своем инстаграме Владимир Миклушевский выложил пост, в котором кратко рассказал о рабочей поездке.

Ранее РИА VladNews неоднократно писало о том, что разбитые дороги в Приморье опасны для жителей края. Неподдельный интерес дороги региона вызывают и у прокуратуры, которая, к примеру, недавно наказала администрацию региона за "убитую" дорогу Артем - Находка - порт Восточный: асфальтовое покрытие проезжей части указанной дороги на участках:44-69 километры на территории Шкотовского МР, 82-108 километры на территории ЗАТО Фокино, 108-144 километры, 163-й километр на территории Находкинского ГО имеет многочисленные ямы, просадки, выбоины и иные повреждения, существенно затрудняющие движение транспортных средств, - согласно заключению прокуратуры в апреле 2017 года. Суд обязал профильный краевой департамент отремонтировать непотребные дороги.

Вот что пишет на этот счет глава Приморского края:

Кроме того, после осмотра глава региона объявил выговор директору Партизанского филиала Примавтодора.

«Сейчас уже начали делать этот участок. За июль сделаем», – отметил Александр Швора, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

По новой программе до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог края (в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, которым потребовалось участие в проекте «Безопасные и качественные дороги»). Краевые власти обещают активно интересоваться в этом деле не только нормативами, но и мнением простых приморцев.

Самое заметное решение проблемы плохих дорог региона, наблюдавшееся до наступления пляжного сезона в Находке, - было приобретение четвертого самолета малой авиации.

Напомним, ранее прокуратура объявила о том, что грубые нарушения законодательства в содержании дорог отмечены в 19 муниципалитетах края. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский также получил прокурорское представление в сфере нарушения содержания автодорог в регионе.

Отметим, что эксперты говорят о том, что хорошие дороги, которые необходимы Приморью, - это один из залогов экономической, инвестиционной и социальной привлекательности региона.



