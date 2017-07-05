Во Владивостоке установилась жаркая погода

Воздух прогрелся до 31 °С

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Вторник в Приморье выдался солнечным и жарким, воздух прогрелся от +28 °C до +35 °C, на побережье до +18...+27 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке и пригороде максимальная температура наблюдалась от +22 °C до +28 °C.

Минувшей ночью в некоторых районах было теплее на 1...3 градуса, +10...+18 °C. Во Владивостоке минимальная температура оказалась выше на 6 градусов, +18...+19 °C. Осадков не наблюдалось.

Сегодня температура воздуха в Приморье повысилась на 1...3 градуса.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Сегодня день будет жарче, чем вчера, максимальная температура воздуха +29...+31 °C.

В ближайшие сутки солнечная и жаркая погода. Ночная температура повысится еще на 1...3 градуса, а дневная температура останется без изменения, +21...+35 °C .

Во Владивостоке завтра без осадков. Ночь будет теплая, +18...+20 °C, днем жарко, +26...+29 °C. Ветер ночью слабый, днем усилится.