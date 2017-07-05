Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке

Маршрут будет пролегать практически через всю Россию

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Международный патриотический автопробег, посвященный 90-летию ДОСААФ России, стартовал во Владивостоке сегодня, 5 июля, в направлении Севастополя и завершится 22 августа в Минске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Колонна из авто- и мототехники, в том числе и ретроавтомобилей из частных коллекций, направилась от Корабельной набережной Владивостока по городам и районам края в сторону Хабаровска. Участников автопробега проводили торжественным митингом.

Стоит отметить, что в автопробеге принимают участие ветераны, казаки, курсанты, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов. По пути следования по краю участники колонны проведут встречи с общественными и молодежными организациями, патриотические акции с участием военнослужащих и юнармейцев.

Маршрут пробега общей протяженностью около 12 тысяч километров будет пролегать практически через всю Россию, а также города Беларуси. За 50 дней колонна проследует из Приморья через все регионы Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, город-герой Волгоград и завершит свой пробег в городах-героях Севастополе и Минске.